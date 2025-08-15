タレントのホラン千秋が１３日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）にゲスト出演。人生の「余白」を求めている現在の心境を明かした。８年間キャスターを務めたＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」を今年３月に卒業したホランは、近況を聞かれると「毎月、海外に行かせてもらって。旅行に行きたくても行けなかったなってのを取り戻して。好きなことをもう１回、探し直してる」と明かした。その上で「余