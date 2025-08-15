本日8月15日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で、新企画「SOOKIES」がスタートする。 （関連：Snow Manが刻み続ける圧倒的な実績記録ラッシュ、ライブ動員規模拡大、サブスク解禁による拡がり） 同企画はSnow Man全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジするというもの。現在、深澤辰哉が『誘拐の日』（テレビ朝日系）、