¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£°Æü¢¦£²²óÀïÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡½À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ê£±£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë£±£µÆü¤Î£²²óÀï¤ÇÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Ï£±£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÇÌó£²»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹»Ì¾¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½Õ²Æ¹ç¤ï¤»²áµî£¶¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤â¡¢£±Âç²ñ¤Ç£²¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£¸©Àª¤Ï²Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤ÇÊ¡²¬Àª¤Ë£²Àï£²ÇÔ¡£¤·¤«¤â¡¢¤È¤â¤Ë½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬»ÔÎ©¤ÈÅì³¤Âç°ì¡Ê