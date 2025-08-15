ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比11.01ドル安の4万4911.26ドルで取引を終えた。13日までの2日間で上げ幅が900ドルを超えた反動で、当面の利益確定や高値を警戒した売り注文が優勢となった。米労働省が朝方発表した7月の卸売物価指数の伸びは、市場予想を大幅に上回り、インフレ加速に警戒感が広がった。ただ投資家の多くは依然として9月に