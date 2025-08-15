子どもが高額な商品が欲しいと言ったとき「買ってあげる」もしくは「諦めさせる」の2択から選ぶのではなく、欲しいものを手に入れるという目標に親子で取り組むことで、子どものデジタル×マネーリテラシーを育てることができます。そこで本稿では、見原思郎氏による著書『親子で学ぶデジタル×マネー教育ネコマルのデジタルおこづかいレッスン』（幻冬舎メディアコンサルティング）から一部を抜粋・再編集し、デジタル決済時代