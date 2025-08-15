社会風刺をユーモラスに描くクリエイター「ももにくす」原作『教育番組』が、初のコラボカフェを渋谷・名古屋・大阪のPARCOで期間限定オープンします。キャベツやコーン、しゃちょう、タマなど人気キャラクターたちが、メイド風エプロン姿でおもてなし。描きおろしイラストやオリジナルメニュー、限定グッズまで、ファン心をくすぐる魅力が盛りだくさんです♡ 描きおろし×メイドカフェ