【ニューヨーク＝小林泰裕】１４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１１・０１ドル安の４万４９１１・２６ドルだった。米国のインフレ（物価上昇）や金融政策の動向を巡って売り買いが交錯し、小幅な値動きにとどまった。１４日に発表された米国の生産者物価指数の伸びが市場予想を上回った。インフレ再燃への懸念が強まり、ダウ平均は一時２００ドル余り下落した。一方で米連邦準備制度理事会