気象庁気象庁によると、15日午前3時25分ごろ、鹿児島県十島村で震度3の地震があった。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）3.9と推定される。午前6時14分ごろにも震度3の地震があった。各地の震度は次の通り。【午前3時25分ごろ】震度3＝悪石島（鹿児島）▽震度1＝小宝島（鹿児島）。【午前6時14分ごろ】震度3＝諏訪之瀬島（鹿児島）。