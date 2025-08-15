災害などで犠牲になった人々を東大寺とともに慰霊した「合同の祈り」＝１３日夜、鶴岡八幡宮東日本大震災や能登半島地震など大規模災害で亡くなった犠牲者を悼み、ともに源氏にゆかりがある鶴岡八幡宮（神奈川県鎌倉市）と東大寺（奈良市）が１３日夜、宗教の垣根を越えて同時刻にそれぞれ祝詞と経を唱える「合同の祈り」を行った。東大寺は１１８０年の平氏による南都焼き打ちで焼損した東大寺の再興を源頼朝が援助したつなが