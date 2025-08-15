日本代表コーチの齊藤俊秀氏が13日、千葉市内で報道陣の取材に応じた。カタールW杯後の第2次森保ジャパンでは名波浩、前田遼一、長谷部誠コーチが新たに加わったなか、齊藤氏は第1次森保ジャパン黎明期の18年11月に入閣した“最古参”。約7年間にわたるチームの歩みを振り返りつつ、来年夏の北中米W杯に向けて「日本のため、選手のため、監督のために、最後の1年も貫きたい」と意気込みを語った。1998年のフランスW杯メンバー