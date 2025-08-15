NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3383.20（-25.10-0.74%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が支援要因になったが、ドル安が一服すると、上げ一服となった。欧州時間に入ると、利食い売りが出た。日中取引では、予想以上の米生産者物価指数（ＰＰＩ）を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS