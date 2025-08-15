NY原油先物9月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.96（+1.31+2.09%） ウクライナ停戦を目指す１５日の米ロ首脳会談を控え、買い戻しが優勢となった。会談終了後にトランプ米大統領とプーチン大統領が共同会見を行うと発表されており、協議の先行きに明るみを感じさせるような段取りとなっているものの、今週にかけての売りが巻き戻されている。ルビオ米国務長官によると、今回の首脳会談で即時停戦は困難だが、ウクライ