NY株式14日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均44911.26（-11.01-0.02%） S＆P5006468.54（+1.96+0.03%） ナスダック21710.67（-2.47-0.01%） CME日経平均先物42785（大証終比：+165+0.39%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は横ばい。下に往って来いの展開が見られた。取引開始前に発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想以上の上昇となったことで、米雇用統計から米消費者物価指