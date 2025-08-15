米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.728（+0.054） 米10年債4.287（+0.054） 米30年債4.876（+0.050） 期待インフレ率2.396（+0.020） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。朝方発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想以上の上昇となったことで、米雇用統計から米消費者物価指数（ＣＰＩ）の雰囲気が後退している。 さすがに前日まで高ま