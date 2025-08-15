岐阜県警察本部岐阜県本巣市の川岸に愛知県の53歳女性の遺体が遺棄された事件で、現場付近の防犯カメラに7日未明、女性の軽乗用車が写っていたことが15日、岐阜中署捜査本部への取材で分かった。運転席と助手席に2人が乗っていた。女性の死亡は6日ごろと推定され、捜査本部は、死体遺棄の疑いで逮捕した立花浩二容疑者（54）と神原美希容疑者（35）が車を使い遺体を運んだ可能性があるとみて調べている。捜査本部は15日、両容