◎前日に22歳の誕生日を迎えた西武・滝沢は「たくさんメッセージ頂きましたけど、まだ返せてないです（笑い）。残り全試合出場できるように頑張ります」。良い一年にしてください。◎スポーツ新聞では、球団担当記者の休日は遊軍記者が代わって取材をするのが通例。楽天の取材で京セラドーム大阪を訪れた遊軍記者に石井投手コーチは「いいねえ、いろんなとこに好きに行けて」。いやいや、しがないサラリーマンですよ。