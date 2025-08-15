俳優でミュージシャンの及川光博が、10月スタートの日本テレビ系ドラマ『ぼくたちん家』(毎週日曜22:30〜)で、21年ぶりに地上波連続ドラマに主演することが15日、発表された。GP帯では初主演となる。及川光博このドラマは、現代に様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描くオリジナルストーリー。脚本は、日テレシナリオライターコンテスト 2023年度審査員特