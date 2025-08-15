◇パ・リーグ楽天5―1オリックス（2025年8月14日京セラD）楽天の先発・藤井は7回1/3を6安打1失点。チームトップタイの5勝目も「今日は絶対に9回を投げたいと思っていた」と悔しがった。7回まで90球で4安打無失点。だが5―0の8回無死から「もったいなかった」と広岡、麦谷に連打を浴び1点を失って降板した。プロ初完投初完封はお預けも「一番負けられない相手」という3位を相手に価値ある白星となった。