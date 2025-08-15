DeNA新加入の藤浪が17日の中日戦（バンテリンドーム）で加入後初登板初先発することが濃厚となった。2軍練習施設「DOCK」で調整し、名古屋遠征に備えた。国内復帰後3度目の実戦調整だった6日のイースタン・リーグの巨人戦では7四死球を与えるなど乱れて3回1/3で5失点。「こういう失敗ができたことで学んだことを次に生かさないといけない」と受け止め、11日からのヤクルト3連戦にも同行して調整を続けていた。