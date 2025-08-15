◇パ・リーグ西武3―2ソフトバンク（2025年8月14日ベルーナD）緊急事態を西武・村田が救った。高橋が2回、右上腕付近に打球が直撃して「右上腕の打撲」のため2回限りで降板。1―2の6回2死一、二塁から中前へ同点打を放って逆転勝利に導いた。目の前でネビンが申告敬遠。「いつも通りのパターン。狙い球だけを絞って打席に入った」と燃えた。2年目24歳の大砲候補。試合前には野球少年との交流イベントに参加し「打席で