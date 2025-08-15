ヤクルトは14日、米国に帰国中のドミンゴ・サンタナ外野手（33）が現地時間13日にテキサス州ダラス市内の病院で右肘の手術を受けたと発表した。今季中は再来日の予定がなく、3年契約の2年目となる来季へ向けたリバビリに励む。6月20日のオリックス戦で右前腕部に死球を受けて同27日に登録外。7月上旬に帰国して精密検査を受けた結果、以前から痛めていた右肘の状態が悪化していることが判明した。来日5年目の今季は60試合