16日の追悼試合に先発予定の巨人・井上は川崎市のジャイアンツ球場でブルペン入りして調整した。1軍では7月31日の中日戦以来の登板。「こういう試合に投げられることに感謝して投げたい」と気持ちを高ぶらせた。長嶋さんからは生前、試合に訪れた際にミーティングで声をかけてもらった。「勝つ、勝つ、勝つ」の言葉が忘れられないといい、「絶対に勝たなければいけない試合。自分ができることに集中したい」と誓った。