巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催する。首脳陣と選手全員が長嶋さんの代名詞で永久欠番の背番号3のユニホームを着用。セレモニアルピッチを球団OBで愛弟子の松井秀喜氏（51）が務めることが14日に発表された。試合前に特別映像を流し、試合球やベースはキービジュアルの「FOR3VER」をデザインした特別仕様。来場者全員に「長嶋語録ステッカー」を配