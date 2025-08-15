天海祐希主演ドラマ『緊急取調室』の第5シーズンが、テレビ朝日系にて10月より毎週金曜21時に放送、さらにシリーズ完結編となる『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が12月26日より公開されることが決まった。【写真】ついにファイナル！『緊急取調室』メンバー集結のビジュアル天海演じるたたき上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）