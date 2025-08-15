■キッズバイオ 336円(+80円、+31.3％) ストップ高 キッズウェル・バイオ [東証Ｇ]がストップ高。同社は13日取引終了後、26年3月期第1四半期（4-6月）の連結決算を発表。営業損益が1億8400万円の黒字（前年同期は1億5800万円の赤字）に浮上したことが好感されたようだ。売上高は前年同期比3.6倍の17億2000万円で着地。バイオシミラー原薬などの計画的な納品を着実に進めたことが主な要因だとしている。なお、通期