2025年8月15日午前5時ごろ、登山客の20代男性がクマに襲われた羅臼岳の登山道入り口に警察やハンターなどが到着し、男性の捜索を再開しました。男性が襲われたのは標高550メートル付近で、安否はわかっていません。知床財団によりますと、羅臼岳の登山道では12日朝も登山客がクマに遭遇し付きまとわれていて、7月以降、人を怖がらないクマが相次いで目撃されていました。道は14日から羅臼岳の登山道周辺に「ヒグマ注意