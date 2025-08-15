演歌歌手真田ナオキ（35）が14日、師匠吉幾三（72）の故郷青森県の漁師町、大間町の夏祭り「ブルーマリンフェスティバル2025」で歌謡ショーを行った。“吉の弟子”という縁から毎年、青森県内でのイベントに参加をしているが、大間町を訪れるのは初めて。「みなさ〜ん、盛り上がっていきましょう」のあいさつでスタート。「ナオキ〜」のかけ声を何度も浴びながら、メジャーデビュー曲「恵比寿」や新曲「Nina」、吉のカバー曲「雪国