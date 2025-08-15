沖縄尚学の「ハイサイおじさん」が話題に第107回全国高校野球選手権は14日、甲子園球場で第9日が行われ、第2試合では沖縄尚学（沖縄）が鳴門（徳島）に3-0で勝ち、3回戦進出を決めた。アルプスから聞こえる沖縄代表恒例の一曲は、Xでもトレンド入りするなど大きな話題となった。沖縄代表の背中を押す一曲と指笛がアルプスから響く。ロースコアのしびれる展開の中、沖縄尚学が1-0で迎えた9回に、待望の追加点を挙げた。沖縄民