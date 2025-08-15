演歌歌手真田ナオキ（35）が14日、師匠・吉幾三の故郷・青森県の漁師町「大間町」の夏祭りに参加して歌謡ショーを行った。現地で取材に応じ、ファンへの感謝の思い、NHK紅白歌合戦初出場にかける意気込みなどを語った。【取材・構成＝松本久】◇◇◇−吉さんは青森県の五所川原出身です真田師匠のご縁で、青森県では毎年、平均すると2、3回イベントなどに呼んでいただいてます。−大間町といえば「マグロの