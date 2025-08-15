奈良県立橿原考古学研究所付属博物館の速報展で公開されている「盾持人埴輪」を模したミニチュア奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（同県橿原市）で、県内の昨年度の発掘成果を紹介する速報展「大和を掘る40」が開かれている。初公開となるのは、盾を持った人を表す「盾持人埴輪」を小さくしたミニチュアのような土製品（4世紀末〜5世紀初頭）。古代の銅銭「和同開珎」なども並ぶ。9月7日まで。土製品は、同県御所市の出屋敷