2023年1月に、ニデックとその創業者である永守重信氏が、ダイヤモンド社らを相手取り提起した名誉毀損訴訟。双方の主張は真っ向から対立するものだったが、このたび本件訴訟の判決が確定した。2年5カ月に及ぶ訴訟の「判決内容と争点」についてまとめた。（ダイヤモンド編集部編集長浅島亮子）2年5カ月に及ぶ訴訟の「判決と争点」ニデックが請求した4項目のうち3項目が棄却2023年1 月24日、ニデック（旧日本電産）と創業者であ