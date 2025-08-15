「日本ハム９−４ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）完全復活の一発だ。初回、日本ハムが１点を先制してなお１死一塁。フランミル・レイエス外野手が外角高めの１４５キロの直球を弾丸ライナーで右越えに運ぶ２３号２ラン。２夜連続の一発。３連敗した直前のソフトバンク戦では１２打数１安打だったが「気持ちを切り替えて、このカードに入りました」と明かした。三回には激走も披露。２死一塁から左前打で出塁。石井