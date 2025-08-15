「全国高校野球選手権・２回戦、沖縄尚学３−０鳴門」（１４日、甲子園球場）宜野座恵夢捕手（３年）の活躍が、沖縄尚学に春夏通算２９勝目をもたらした。守っては大会初登板の２年生・新垣有絃投手を「変化球を低めに」と集中を促し、五回１死一塁では盗塁を刺して新垣有の５回無失点を演出。六回からはエース・末吉良丞投手（２年）に気持ちよく腕を振らせ、完封リレーを完成させた。比嘉公也監督（４４）も「１００点」