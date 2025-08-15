「全国高校野球選手権」（１４日、甲子園球場）津田学園が、不適切事案で広陵が出場辞退し２回戦を不戦勝となったことから、第３試合終了後に甲子園練習を実施した。打撃練習などで汗を流し、最後は校歌を斉唱。佐川竜朗監督（４７）は「高野連さんの配慮に感謝したい。いい練習だった」と振り返り、エースの桑山晄太朗投手（３年）は「次も勝って同じように校歌を歌いたい」と横浜との次戦を見据えた。