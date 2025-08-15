Ｊ２徳島が、Ｊ１福岡のＤＦ井上聖也（２５）の獲得に乗り出していることが１４日、関係者の話で分かった。既に期限付き移籍で正式オファーが提示されているという。兵庫県宝塚市出身の井上は甲南大在学中の２０２１年に福岡の特別指定選手となり、２２年に正式加入。１８７センチの高さと対人の強さを生かし、昨季は３バックの一角としてＪ１で２５試合に出場したが、ＤＦ安藤、上島が加入した今季はここまでリーグ戦での出場