Ｊ１町田の黒田剛監督（５５）が１４日、町田市内での非公開練習後に取材に応じた。次節のＣ大阪戦（１６日、Ｇスタ）に勝てば、クラブ新のＪ１で７連勝＆公式戦１０連勝となるが「成績が良かったとき、根拠のない確信というか、自信・慢心みたいなものが出てくるのが人間」と指摘し、謙虚に臨む姿勢を強調した。一時は首位との勝ち点差が最大１５に広がるも、破竹のリーグ戦６連勝で同４差と背中が見えてきた。だが「首位に立