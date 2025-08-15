バラエティ番組などで活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか（41）が、10 月22日（水）発売のデビュー25周年写真集に続き、12月5日（金）に、5つの付録がついた豪華版を講談社より発売する。【動画】磯山さやか出演「衝撃ファイル【真夏の怪事件SP！19歳大学生殺人事件】」オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの