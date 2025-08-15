巨人・山崎伊織投手（２６）が首位の勢いを止める。自己最多タイの１０勝目を狙い、１５日の阪神戦（東京Ｄ）に先発。１４日はＧ球場で最終調整し「常に１アウトでも（多く）投げようと思っている。相手よりは、まずは自分。しっかりと準備してやることをやっていきたい」と闘志を燃やした。３年連続の２ケタ勝利がかかるが、欲は封印して仕事に徹する。「去年も一昨年も（１０勝）できているので今年もできるようにしたいと思