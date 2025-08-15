ＡＫＢ４８のレジェンドＯＧ・小嶋陽菜が１４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演。成功した経営者としての哲学を明かした。今や社員１００人を超えるアパレル企業の社長として自ら商品のプロデュースにも登場。ポップアップイベントを開催すれば１週間で１億円を売り上げ、ＳＮＳの総フォロワー数１０００万人を超えるインフルエンサー兼企業経営者となっている小嶋は、部下と接する時に気をつ