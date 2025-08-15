八面六臂（ろっぴ）の活躍の裏に、七面鳥パワーあり――。前夜の広島戦でプロ野球タイ記録の39試合連続無失点を達成した阪神・石井大智投手（28）のパフォーマンスの源は、筋肉の成長や疲労回復の効果が期待できるとされる七面鳥の料理の数々だった。優勝マジックを26としているチームは14日、きょう15日からの巨人3連戦（東京ドーム）に備えて東京へ移動。プロ野球新記録が懸かる石井は、変わらぬフル回転で貢献することを誓っ