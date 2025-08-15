侍ジャパン・井端弘和監督（50）が監督を兼務するU15日本代表が14日に神奈川県内で横浜隼人と練習試合し、4―17で敗れた。延長タイブレークの練習を含めて8イニング制で実施。打席で積極性に欠いたことを試合直後のミーティングで叱責（しっせき）し、「振っていかないと終わってしまう。毎回言わないといけない選手たちじゃない。怒りたくなるぐらいの内容と集中力だった」と語った。台湾で17日から開催される「U15アジア選