阪神の及川雅貴投手（２４）が１４日、甲子園球場で母校・横浜高の２回戦・綾羽戦を観戦した。今春センバツ以来で、夏の甲子園はプロ入り後初観戦。「つい真剣に見ちゃうな」と後輩たちの熱いプレーに温かい視線を送った。前夜は広島で試合を行い、この日は東京への移動だったが「見に行きたかった」と足を運んだ。後輩たちは見事に逆転勝ち。「いい試合を見られたので良かったですね」と勝利に笑顔。「高校球児のいいところは