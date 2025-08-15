大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第5回は、湯浅京己投手（26）が登場。国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復帰を果たした右腕には、同企画の史上最多となる70個以上の質問が集まった。野球の話題はもちろんのこと、大好物のアサイーについての質問も殺到。時間の許す限り回答してくれた。（取材・構成＝遠藤礼、八木勇磨、石崎祥平）【Q】リハビリ期間中にカットボールを習得されまし