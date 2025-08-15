巨人・井上温大投手（２４）が１４日、川崎市内のジャイアンツ球場での投手練習に参加し、先発が見込まれる１６日・阪神戦（東京ド）へ調整した。６月３日に死去した巨人の終身名誉監督も務めた長嶋茂雄さんの追悼試合となる一戦へ「絶対に勝たなければいけない試合」と意気込みを示した。「巨人の歴史の中で一番偉大な方」と長嶋さんをリスペクトする井上。だが、６月４日・ロッテ戦では先発して三回までに５点を失っての敗戦