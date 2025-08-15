8月絶好調男、阪神・高寺が、巨人との3連戦でも快音を響かせる。「一日一本、しっかり打てるようにやっていきたい」。10日のヤクルト戦（京セラドーム）ではプロ初の猛打賞をマークするなど、今月8試合で打率・435（23打数10安打）、1本塁打、2打点の好成績。今季から取り組む左翼の守備もそつなくこなしている高卒5年目の22歳は、「昼（のドーム）は（飛球が）見にくいので気をつけたい」と注意点を挙げた。