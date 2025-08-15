14日午後11時18分ごろ、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は静岡県中部、震源の深さは20km、地震の規模はマグニチュード3.9と推定されます。この地震による静岡県内での各地の震度は次の通りです。▼震度3静岡市駿河区▼震度2沼津市、富士宮市、静岡市清水区、伊豆の国市、熱海市、伊豆市▼震度1富士市、三島市、裾野市、長泉町、清水町、小山町、静岡市葵区、藤