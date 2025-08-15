阪神・中川は左翼定着へ、猛アピールを続ける。直近では8日のヤクルト戦でスタメン出場。前川、高寺ら先発左翼の“日替わり起用”が続く中でも「他の人の結果は変えられないので、自分のやるべきことをやって結果を出せればいいかな」と言葉に力を込めた。巨人との3連戦の舞台・東京ドームは、5月6日にプロ初安打をマークした思い出の地だ。「やりやすい感じはあると思うので、結果を残せるように頑張ります」。貪欲に結果を