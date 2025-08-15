「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）今大会最年長の老将は“野々村節”を貫き、聖地を後にした。開星・野々村直通監督（７３）は先制点を奪うなど勝機を見いだすも強豪・仙台育英相手に敗戦。それでも「あっぱれですね」と健闘した教え子をたたえた。去り際には不適切事案で２回戦を辞退した広陵の問題に持論を展開。自チームを例に挙げ「うちは上級生、下級生はないし、礼儀だけはす