◇ウエスタン・リーグ阪神2-5中日（2025年8月14日SGL尼崎）阪神の畠が右手中指のコンディション不良で戦列を離れていた右腕が、実戦復帰を果たした。ウエスタン・リーグの中日戦（SGL）で6回に2番手で登板。4月3日の同広島戦以来、4カ月ぶりの実戦マウンドで1回を無失点に抑えた。先頭から板山と福元に連打を浴び、無死一、二塁とされたが、川越を見逃し三振、佐藤を遊ゴロ併殺に仕留めた。最速は149キロ。「4カ月投げら