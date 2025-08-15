阪神・伊藤将は15日の巨人戦に先発する。ここまで4勝0敗、防御率1・06と抜群の安定感を誇る左腕が、マジック対象チームとの3連戦の初陣を任され、「巨人戦が本当に重要だと思うし初戦をしっかり取りたい」と意気込んだ。7月13日のヤクルト戦で4勝目を挙げて以来、3登板続けて勝敗が付いていないが「残りはあと6、7度の登板ですかね。2桁もまだいけなくはないので、個人としてはそこを目標にしたい」と2年ぶりの10勝も諦めるつ